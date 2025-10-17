Казахстанцев предупредили о новой схеме мошенничества

Как рассказали в Агентстве, мошенники звонят от имени АФМ, представляясь «юристами» или «сотрудниками по проверке», отправляют фальшивые письма, где сообщается о «проверке в отношении вашей организации» и просят «оказать содействие».

— Напоминаем, что Агентство не направляет подобные письма и не запрашивает никакие личные данные по телефону. Мы не просим сообщать номера счетов, СМС-коды, документы или иную конфиденциальную информацию, — сообщили в АФМ.

Как действует мошенническая схема:

Мошенники рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ, где говорится о «проверке в сотрудничестве с КНБ» и необходимости предоставить характеристику на сотрудника или иную информацию. Параллельно через WhatsApp начинают писать от имени руководителя и бухгалтера той же организации, где работает жертва, используя их реальные фотографии и имена на аватарках. Также мошенники ведут переписку и на государственном языке, что усиливает доверие и сбивает с толку. Затем поступает звонок от якобы «юриста», который говорит, что информация конфиденциальная и строго запрещает кому-либо рассказывать о разговоре, включая родственников, детей и даже правоохранительные органы.

— Используется психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и опасности, и часто не оставляют возможности кому-то рассказать или обдумать ситуацию. Жертве говорят, что нужно немедленно ехать в банк и выполнять указания, в результате чего люди снимают и переводят свои сбережения мошенникам. Важно знать, что подобные звонки часто совершаются пожилым людям, которые более уязвимы к манипуляциям и запугиваниям, — пояснили в АФМ.

Если вы стали целью мошенников:

Сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор.

Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения.

Никому не переводите деньги.

Обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения. Мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию.

Предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации.

Зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам.

Распространите эту информацию среди сотрудников, друзей, родителей.