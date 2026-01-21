Жители Павлодара мерзнут в своих домах

Жители многоэтажных домов в областном центре жалуются на холод в квартирах. По их словам, даже после окончания сильных морозов жилье так и не прогрелось.

Больше всего жалоб поступает из микрорайонов Усолка, МДС, Химгородок, а также из центральной части города.

— В квартире холодно. До морозов температура в комнатах была +29 градусов, сейчас держится всего +23. Тепло от батарей почти не ощущается. В морозные дни в комнатах было хоть немного теплее, а сегодня в доме совсем зябко, — пожаловалась Арай, жительница дома № 150/1 по улице Естая.

По словам родителей, в школах тоже прохладно, в некоторых классах ученики сидят в верхней одежде. Дети возвращаются домой замерзшими.

Кроме того, пациенты местных больниц, в частности городской больницы № 3 и областной инфекционной больницы, жалуются на холод в палатах.

Многие КСК и ОСИ города сообщают, что температура теплоносителя, поступающего в подвалы домов, составляет 60–72 градуса, что ниже нормы.

Между тем городская администрация и ТОО «Павлодарские тепловые сети» уверяют, что температура теплоносителя, выходящего с теплоэнергетических центров, составляет 98 градусов.

— По данным на 19 января, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 города Павлодара работают в штатном режиме согласно диспетчерскому графику распределения электрической нагрузки и температурному графику тепловых сетей 98/57 градусов. На ТЭЦ-2 функционируют 4 котлоагрегата и 3 турбоагрегата, на ТЭЦ-3 6 котлоагрегатов и 5 турбоагрегатов. В отопительный сезон работают 10 комиссий, созданных акиматом города. В их состав входят представители тепловой инспекции, обслуживающих организаций и акимата, — сообщили в пресс-службе городского акимата.

В период с 13 по 19 января в комиссию поступило 10 обращений, однако ни в одном из них нарушения параметров теплоснабжения не были подтверждены. Большинство заявок поступило из многоквартирных домов, где имеются неисправности во внутренних системах отопления, межпанельных швах и оконных стыках.

— Жителям таких домов сотрудники тепловых сетей дали соответствующие рекомендации по устранению выявленных проблем. Все обращения оперативно рассматриваются тепловой инспекцией, при необходимости принимаются меры по нормализации теплоснабжения, — добавили в акимате.

Напомним, в декабре прошлого года сообщалось о порыве трубы в Павлодаре, в результате чего затопило несколько улиц.