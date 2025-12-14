Трубу прорвало в Павлодаре: вода поднялась на асфальт

На перекрестке улиц Камзин и Толстого в Павлодаре из-под асфальта начала пробиваться вода, в результате чего дорожное покрытие поднялось. Такая ситуация представляет серьезную опасность для пешеходов и транспортных средств.

По словам жителей, эта проблема в данном районе возникает не впервые. Коммунальные аварии здесь происходят довольно часто. При этом комплексные меры по предотвращению подобных инцидентов со стороны акимата города Павлодара до сих пор не предпринимаются.

— В указанном участке выявлено повреждение водопроводных сетей. В настоящее время ТОО «Водоканал» проводит работы по устранению аварии, — сообщили в городском акимате.

Напомним, что в Акмолинской области за один день произошли два аварийных случая с отопительными установками.