    15:38, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Трубу прорвало в Павлодаре: вода поднялась на асфальт

    Сотрудники коммунального предприятия в настоящее время ведут работы по устранению аварии, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На перекрестке улиц Камзин и Толстого в Павлодаре из-под асфальта начала пробиваться вода, в результате чего дорожное покрытие поднялось. Такая ситуация представляет серьезную опасность для пешеходов и транспортных средств.

    По словам жителей, эта проблема в данном районе возникает не впервые. Коммунальные аварии здесь происходят довольно часто. При этом комплексные меры по предотвращению подобных инцидентов со стороны акимата города Павлодара до сих пор не предпринимаются.

    — В указанном участке выявлено повреждение водопроводных сетей. В настоящее время ТОО «Водоканал» проводит работы по устранению аварии, — сообщили в городском акимате.

    Напомним, что в Акмолинской области за один день произошли два аварийных случая с отопительными установками.

     

     

