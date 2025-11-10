Два котла взорвались в Акмолинской области: есть пострадавший

По информации акимата Аршалынского района, 10 ноября 2025 года в поселке Жибек Жолы в помещении котельной, пристроенной к частному жилому дому, произошел разрыв отопительного котла на площади 10 кв. м, без последующего горения, но с частичным обрушением стены.

— В результате происшествия имеется один пострадавший — гражданин 1974 года рождения, который был доставлен в многопрофильную областную больницу № 1 города Астаны. Пациенту оказана медицинская помощь и поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рваная рана волосистой части головы. После обследования пациент был отпущен на амбулаторное долечивание», — сообщили в акимате.

Второй разрыв отопительного котла произошел в этом же поселке в ТОО «ҚазАрт». При этом жертв и пострадавших нет.

— На место незамедлительно были направлены силы реагирования Отдела по чрезвычайным ситуациям Аршалынского района: выехали два человека личного состава и одна единица техники, а также три человека из аварийной команды поселка Жибек Жолы. В данный момент ведутся следственно-оперативные мероприятия по установлению причины происшествия», — пояснили в ведомстве.

Как добавили в акимате, на месте работают сотрудники ОЧС и отдела полиции Аршалынского района. Ситуация находится на контроле исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что над фосфорным заводом в Жамбылской области поднялось белое облако. Пользователи соцсетей предположили, что на заводе в цехе № 7 произошел взрыв.



