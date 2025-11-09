РУ
    18:17, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Над фосфорным заводом в Жамбылской области поднялось белое облако: что известно

    В социальных сетях распространилось видео, снятое очевидцами возле Новоджамбулского фосфорного завода (НДФЗ) в Жамбылской области. На кадрах видно белое облако, поднявшееся над предприятием, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    кадр из видео

    Пользователи предположили, что на заводе в цехе №7 произошел взрыв. По данным НДФЗ, на складе по хранению желтого фосфора при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив.

    В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание.

    — Возгорание было оперативно ликвидировано силами работников предприятия, пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС для выяснения и уточнения обстоятельств инцидента, — сообщили в ДЧС Жамбылской области.

    Информация передана в департамент экологии и другие компетентные органы для проведения проверки.

    По данным спасателей, угрозы для населения нет.

    Ранее сообщалось, что два года назад на этом же предприятии произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной происшествия назвали несоблюдение техники безопасности.

    Татьяна Корякина
