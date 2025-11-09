Над фосфорным заводом в Жамбылской области поднялось белое облако: что известно

Пользователи предположили, что на заводе в цехе №7 произошел взрыв. По данным НДФЗ, на складе по хранению желтого фосфора при переливе вещества в емкость для транспортировки произошел его перелив.

В результате взаимодействия фосфора с кислородом воздуха произошло кратковременное загорание.

— Возгорание было оперативно ликвидировано силами работников предприятия, пострадавших нет. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС для выяснения и уточнения обстоятельств инцидента, — сообщили в ДЧС Жамбылской области.

Информация передана в департамент экологии и другие компетентные органы для проведения проверки.

По данным спасателей, угрозы для населения нет.

Ранее сообщалось, что два года назад на этом же предприятии произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной происшествия назвали несоблюдение техники безопасности.