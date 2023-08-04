Взрыв произошел на фосфорном заводе в Жамбылской области: два человека пострадали

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На Новоджамбулском фосфорном заводе (НДФЗ) в Жамбылской области произошел взрыв, во время которого пострадали два сотрудника, передает МИА «Казинформ».



«Инцидент произошел 3 августа в 11:30 часов. На территории склада ТОО «НДФЗ» из танка-контейнера был извлечен желтый фосфор, в результате которого пострадали два гражданина - Орманов Д. Ж. 1991 года рождения и Калдыбай Ш. Е. 1997 года рождения. Пострадавшие доставлены в Таразскую городскую многопрофильную больницу, где им оказана первая медицинская помощь», - сообщили в областном управлении здравоохранения.