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    15:13, 14 Май 2025 | GMT +5

    Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы

    В Астане продолжается обсуждение судьбы территории гаражного кооператива «Южный», где по генеральному плану должны появиться школа на 2000 мест и детский сад на 320 мест. Однако процесс выкупа земельных участков затягивается, вызывая обеспокоенность среди местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Жители близлежащих домов сообщили, что на месте образовательных учреждений якобы планируется построить жилой комплекс.

    — Во-первых, нет школы, а здесь уже построено около 20 ЖК. Мы как жильцы района обеспокоены тем, что гаражи начали сноситься и вокруг них начали строить новые комплексы, потому что по генплану нам обещали строительство образовательного учреждения. Во-вторых, нет нормальной дороги, чтобы дети могли спокойно передвигаться. Недавний случай в Capital Park — прямое доказательство моим словам, — подчеркнула жительница ЖК Baqyt Кульманова Жанылсын.

    Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Однако, по словам руководителя отдела инфраструктуры аппарата акима района «Алматы» Адлета Тлепова, на месте гаражного кооператива запланировано строительство школы на 2000 мест и детского сада на 320 мест. Эти объекты предусмотрены генеральным планом, но реализация проекта столкнулась с проблемой выкупа земельных участков. На данный момент только 40% гаражей выкуплено у частных владельцев. Основной сложностью остается договоренность с оставшимися собственниками.

    Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    — Процесс трудоемкий и занимает большое количество времени. Строительство школы финансируется из средств «Самрук-Казына». На данный момент основная задача — выкупить гаражи и передать землю «Самрук-Казыне», чтобы они начали строительство «комфортной школы». Процедура займет в среднем 2-3 года, — отметил Тлепов.

    Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы
    Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

    Напомним, в марте 2025 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы строительства «комфортных школ» в отдельных регионах не радуют.

    — Хочу напомнить: совсем не обязательно повсеместно строить школы только в рамках проекта «Комфортная школа», качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Необходимо в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей, — заявил Президент.

    Процесс выкупа гаражей продолжается, и власти обещают ускорить этот процесс. Кроме этого, жильцы затронули вопрос создания общественных пространств.

    Теги:
    Астана Строительство школа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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