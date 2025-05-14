Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы
В Астане продолжается обсуждение судьбы территории гаражного кооператива «Южный», где по генеральному плану должны появиться школа на 2000 мест и детский сад на 320 мест. Однако процесс выкупа земельных участков затягивается, вызывая обеспокоенность среди местных жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Жители близлежащих домов сообщили, что на месте образовательных учреждений якобы планируется построить жилой комплекс.
— Во-первых, нет школы, а здесь уже построено около 20 ЖК. Мы как жильцы района обеспокоены тем, что гаражи начали сноситься и вокруг них начали строить новые комплексы, потому что по генплану нам обещали строительство образовательного учреждения. Во-вторых, нет нормальной дороги, чтобы дети могли спокойно передвигаться. Недавний случай в Capital Park — прямое доказательство моим словам, — подчеркнула жительница ЖК Baqyt Кульманова Жанылсын.
Однако, по словам руководителя отдела инфраструктуры аппарата акима района «Алматы» Адлета Тлепова, на месте гаражного кооператива запланировано строительство школы на 2000 мест и детского сада на 320 мест. Эти объекты предусмотрены генеральным планом, но реализация проекта столкнулась с проблемой выкупа земельных участков. На данный момент только 40% гаражей выкуплено у частных владельцев. Основной сложностью остается договоренность с оставшимися собственниками.
— Процесс трудоемкий и занимает большое количество времени. Строительство школы финансируется из средств «Самрук-Казына». На данный момент основная задача — выкупить гаражи и передать землю «Самрук-Казыне», чтобы они начали строительство «комфортной школы». Процедура займет в среднем 2-3 года, — отметил Тлепов.
Напомним, в марте 2025 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы строительства «комфортных школ» в отдельных регионах не радуют.
— Хочу напомнить: совсем не обязательно повсеместно строить школы только в рамках проекта «Комфортная школа», качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Необходимо в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей, — заявил Президент.
Процесс выкупа гаражей продолжается, и власти обещают ускорить этот процесс. Кроме этого, жильцы затронули вопрос создания общественных пространств.