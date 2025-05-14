Жители одного из районов Астаны боятся остаться без школы

Жители близлежащих домов сообщили, что на месте образовательных учреждений якобы планируется построить жилой комплекс.

— Во-первых, нет школы, а здесь уже построено около 20 ЖК. Мы как жильцы района обеспокоены тем, что гаражи начали сноситься и вокруг них начали строить новые комплексы, потому что по генплану нам обещали строительство образовательного учреждения. Во-вторых, нет нормальной дороги, чтобы дети могли спокойно передвигаться. Недавний случай в Capital Park — прямое доказательство моим словам, — подчеркнула жительница ЖК Baqyt Кульманова Жанылсын.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Однако, по словам руководителя отдела инфраструктуры аппарата акима района «Алматы» Адлета Тлепова, на месте гаражного кооператива запланировано строительство школы на 2000 мест и детского сада на 320 мест. Эти объекты предусмотрены генеральным планом, но реализация проекта столкнулась с проблемой выкупа земельных участков. На данный момент только 40% гаражей выкуплено у частных владельцев. Основной сложностью остается договоренность с оставшимися собственниками.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

— Процесс трудоемкий и занимает большое количество времени. Строительство школы финансируется из средств «Самрук-Казына». На данный момент основная задача — выкупить гаражи и передать землю «Самрук-Казыне», чтобы они начали строительство «комфортной школы». Процедура займет в среднем 2-3 года, — отметил Тлепов.

Фото: Агибай Аяпбергенов/Kazinform

Напомним, в марте 2025 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что темпы строительства «комфортных школ» в отдельных регионах не радуют.

— Хочу напомнить: совсем не обязательно повсеместно строить школы только в рамках проекта «Комфортная школа», качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Необходимо в течение трех лет модернизировать 1300 школ, включая 900 на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей, — заявил Президент.

Процесс выкупа гаражей продолжается, и власти обещают ускорить этот процесс. Кроме этого, жильцы затронули вопрос создания общественных пространств.