Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа

Микрорайон Горный гигант в Медеуском районе Алматы остался без газоснабжения, аварийные бригады занимаются поиском и устранением причин произошедшего, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В связи со снижением давления газа у потребителей микрорайона Горный гигант аварийные бригады АО «КазТрансГаз Аймак» занимаются поиском и устранением причин произошедшего. По состоянию на 23:30 аварийных ситуаций на газораспределительных сетях не выявлено. На месте находятся аварийные бригады газовых служб, - сообщили в газоснабжающей компании.

Для получения информации о причинах и сроках подачи либо аварийной ситуации необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу КТГА по номеру 104 либо 396-96-10, 253-02-07.

Ранее в Наурызбайском районе Алматы несколько микрорайонов остались без газа из-за ДТП в поселке Абай Алматинской области.