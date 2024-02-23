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    00:19, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Жители одного из микрорайонов Алматы остались без газа

    газоснабжение
    Фото: pixabay

    Микрорайон Горный гигант в Медеуском районе Алматы остался без газоснабжения, аварийные бригады занимаются поиском и устранением причин произошедшего, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В связи со снижением давления газа у потребителей микрорайона Горный гигант аварийные бригады АО «КазТрансГаз Аймак» занимаются поиском и устранением причин произошедшего. По состоянию на 23:30 аварийных ситуаций на газораспределительных сетях не выявлено. На месте находятся аварийные бригады газовых служб, - сообщили в газоснабжающей компании.

    Для получения информации о причинах и сроках подачи либо аварийной ситуации необходимо обратиться в аварийно-диспетчерскую службу КТГА по номеру 104 либо 396-96-10, 253-02-07.

    Ранее в Наурызбайском районе Алматы несколько микрорайонов остались без газа из-за ДТП в поселке Абай Алматинской области. 

    Теги:
    Происшествия, ЧС Газопровод Акимат Алматы Газификация
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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