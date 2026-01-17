Жители некоторых домов на Камчатке заблокированы в подъездах после циклона

За четыре дня на Камчатке выпало 122% месячной нормы осадков.

Как сообщает ТАСС, жители отдельных домов в административном центре края Петропавловске-Камчатском остаются заблокированными в квартирах из-за сошедших с крыш снежных масс и переметов.

Одни жители откапывают выходы из подъезда самостоятельно, другие — выходят на улицу через окна нижних этажей.

В столице края введен режим ЧС муниципального масштаба, отменено автобусное сообщение, задержано большинство авиарейсов. Дорожники устраняют последствия удара стихии, водителям рекомендовано не выезжать на дороги.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется в столице региона Петропавловске-Камчатском, где в результате схода снега с крыш домов уже погибли двое мужчин.

