Это только начало: в Москве образуются сугробы высотой до 65 см

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, прежний максимум снега составляет 57 см.

— Это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17-22 мм осадков. К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, — написал он.

Как отметил специалист, в результате удара циклона «Фрэнсис» в Подмосковье выпало 2/3 месячной нормы осадков.

Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января.

Порывы ветра местами достигают штормовых 17 м/с. В условиях сильной метели видимость ухудшается в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово до 500-800 м.

Кроме того, завалило аномальным снегом Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую, Брянскую, Нижегородскую и Владимирскую области.