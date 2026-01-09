РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:10, 09 Январь 2026 | GMT +5

    Это только начало: в Москве образуются сугробы высотой до 65 см

    В результате удара балканского циклона «Фрэнсис»  к вечеру 9 января в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе, передает агентство Kazinform. 

    Это только начало: в Москве образуются сугробы высотой до 65 см
    Фото: Газета.ru

    Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале

    По его словам, прежний максимум снега составляет 57 см. 

    — Это только начало. Сильные снегопады продолжатся в течение всего светового дня с пиком экстремальной интенсивности в период с 9 до 15 часов. За день 9 января выпадет еще дополнительно до 17-22 мм осадков. К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, — написал он. 

    Как отметил специалист, в результате удара циклона «Фрэнсис» в Подмосковье выпало 2/3 месячной нормы осадков.

    Снегопады пойдут на убыль только после 21 часа, и станут слабыми в ночь и под утро 10 января.

    Порывы ветра местами достигают штормовых 17 м/с. В условиях сильной метели видимость ухудшается в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово до 500-800 м.

    Кроме того, завалило аномальным снегом Калужскую, Орловскую, Тульскую, Рязанскую, Курскую, Липецкую, Брянскую, Нижегородскую и Владимирскую области.

    Теги:
    Мировые новости Непогода Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают