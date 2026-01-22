Жители микрорайона в Щучинске остались без тепла из-за аварии на котельной
Незадолго до наступления очередных морозов жители микрорайона Институт города Щучинска Бурабайского района из-за аварии на котельной остались без теплоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Аким Бурабайского района Арай Садыков в соцсетях принес свои извинения местным жителям за доставленные неудобства и сообщил, что все силы и ресурсы направлены на устранение аварии.
— Уважаемые жители города Щучинска Бурабайского района, сегодня на 20-й котельной города Щучинска произошла аварийная ситуация. В этой связи нами временно приостановлено теплоснабжение микрорайона Институт, — сообщил аким.
По словам главы района, работы на котельной будут продолжаться до полного восстановления и возобновления теплоснабжения города Щучинска.
Чиновник также попросил горожан сохранять спокойствие.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Павлодара мерзнут в своих домах.