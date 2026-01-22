Жители микрорайона в Щучинске остались без тепла из-за аварии на котельной

Аким Бурабайского района Арай Садыков в соцсетях принес свои извинения местным жителям за доставленные неудобства и сообщил, что все силы и ресурсы направлены на устранение аварии.

— Уважаемые жители города Щучинска Бурабайского района, сегодня на 20-й котельной города Щучинска произошла аварийная ситуация. В этой связи нами временно приостановлено теплоснабжение микрорайона Институт, — сообщил аким.

По словам главы района, работы на котельной будут продолжаться до полного восстановления и возобновления теплоснабжения города Щучинска.

Чиновник также попросил горожан сохранять спокойствие.

