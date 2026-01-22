РУ
    23:44, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Жители микрорайона в Щучинске остались без тепла из-за аварии на котельной

    Незадолго до наступления очередных морозов жители микрорайона Институт города Щучинска Бурабайского района из-за аварии на котельной остались без теплоснабжения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аким Бурабайского района Арай Садыков в соцсетях принес свои извинения местным жителям за доставленные неудобства и сообщил, что все силы и ресурсы направлены на устранение аварии.

    — Уважаемые жители города Щучинска Бурабайского района, сегодня на 20-й котельной города Щучинска произошла аварийная ситуация. В этой связи нами временно приостановлено теплоснабжение микрорайона Институт, — сообщил аким.

    По словам главы района, работы на котельной будут продолжаться до полного восстановления и возобновления теплоснабжения города Щучинска.

    Чиновник также попросил горожан сохранять спокойствие.

    Напомним, ранее сообщалось, что жители Павлодара мерзнут в своих домах.

    Теги:
    Регионы Казахстана Отопление Авария на теплосетях Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
