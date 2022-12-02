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Жители микрорайона остались без электричества в Алматы

2 Декабря 2022, 11:23
Жители микрорайона остались без электричества в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Бостандыкском районе Алматы в микрорайоне Ерменсай произошло отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении энергетики и водоснабжения Алматы сообщили, что 2 декабря в 08:55 на РЭС-5 в Бостандыкском районе произошло отключение электроэнергии в квадрате ЖК Сильвер Хилз – микрорайон Ерменсай, 5-й переулок.

«Бригада аварийной службы АЖК выехала на место. Подробности будут уточняться», - сообщили в акимате.

Чуть позже в АО «Алатау Жарык Компаниясы» сообщили, что на РЭС-5 в Бостандыкском районе электроснабжение было восстановлено в 11:20 в полном объеме.

Ранее аким Алматы Ерболат Дасаев назвал причину частого отключения электроэнергии в городе. По словам градоначальника, в некоторых домах часто отключают электроэнергию из-за изношенности сетей. Средний износ сетей по городу составляет 60 %.

Также вчера сообщалось, что в Алматинской области несколько сел остались без света в связи с погодными условиями.


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