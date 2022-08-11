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    • Аким Алматы назвал причину частого отключения электроэнергии в городе

    11 Августа 2022 13:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Дасаев сообщил, что в некоторых домах часто отключают электроэнергию из-за изношенности сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Ауэзовского района на встрече с акимом города отметила, что в течение месяца участились случаи отключения электроэнергии в микрорайоне Достык.

    «Почему нам каждый день в одно и то же время отключают свет?», - поинтересовалась она.

    «Мне тоже отключают. Я живу в квартире, и мне тоже отключают ежедневно по несколько раз. Я знаю точно, что у «Алатау Жарык Компаниясы» это проблема - состояние сетей. Эта проблема по всему городу. Средний износ сетей по городу составляет 60%. На сегодня «Алатау Жарық Компаниясы» готовит планы по модернизации, попробуем в следующем году приступить к их реализации», - отметил аким.

    Ранее Ерболат Досаев заявил , что недавно компанию «Алатау Жарық Компаниясы» вернули в государственную собственность.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Энергетика #Алматы #ЖКХ #Общество #Ерболат Досаев
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