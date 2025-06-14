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    02:23, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Жители Конаева жалуются на неприятный запах — ответ акима

    Во время встречи с населением акиму города Конаев поступила жалоба от жителя 4-го микрорайона на неприятный запах, распространяющийся по вечерам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители Конаева жалуются на неприятный запах
    Фото: акимат Конаева

    По словам горожанина, проблема сохраняется уже несколько лет и поднималась на предыдущих встречах с властями.

    Глава города Асхат Бердиханов сообщил, что канализационные очистные сооружения, расположенные вблизи города, изношены на 100%. Их модернизация будет реализована в рамках государственно-частного партнерства.

    — В настоящее время ведется оформление необходимой документации. По плану объект будет перенесен на 18 километров в сторону населенного пункта Казахстан. Общая стоимость проекта составляет 38 млрд тенге, — сообщил аким.

    Также он отметил, что завершение строительства запланировано в течение двух лет.

    — Над решением этой проблемы работают как акимат Алматинской области, так и акимат города Конаев. В ближайшее время планируется проведение заседания маслихата, получение согласований от профильных ведомств и других организационных мероприятий. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием, — добавил Асхат Бердиханов.

    Ранее экологи в Актобе установили источник неприятного запаха. 

    Теги:
    Регионы Канализация Алматинская область Конаев
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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