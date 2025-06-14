Жители Конаева жалуются на неприятный запах — ответ акима

По словам горожанина, проблема сохраняется уже несколько лет и поднималась на предыдущих встречах с властями.

Глава города Асхат Бердиханов сообщил, что канализационные очистные сооружения, расположенные вблизи города, изношены на 100%. Их модернизация будет реализована в рамках государственно-частного партнерства.

— В настоящее время ведется оформление необходимой документации. По плану объект будет перенесен на 18 километров в сторону населенного пункта Казахстан. Общая стоимость проекта составляет 38 млрд тенге, — сообщил аким.

Также он отметил, что завершение строительства запланировано в течение двух лет.

— Над решением этой проблемы работают как акимат Алматинской области, так и акимат города Конаев. В ближайшее время планируется проведение заседания маслихата, получение согласований от профильных ведомств и других организационных мероприятий. Просим жителей отнестись к ситуации с пониманием, — добавил Асхат Бердиханов.

Ранее экологи в Актобе установили источник неприятного запаха.