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    22:00, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Экологи в Актобе установили источник неприятного запаха

    Причиной неприятного запаха оказался птичий помёт. Предпринимателю поручено вывозить его на отдалённые участки за пределами города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    птицефабрика
    Фото: управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент

    Экологи Актобе в течение нескольких дней не могли определить источник зловония и даже обратились за помощью к жителям. Сегодня они сообщили, что источник запаха установлен.

    По словам руководителя областного департамента экологии Ербола Куанова, работа проводилась совместно с природоохранной прокуратурой, областным департаментом по защите прав потребителей и лабораторным подразделением департамента экологии.

    — Источником неприятного запаха оказалось сельхозпредприятие, использовавшее птичий помёт в качестве органического удобрения. Крестьянское хозяйство «Ақтөбе агро», расположенное между сёлами Бестамак Алгинского района и городом Актобе, вывезло большое количество помёта с птицефабрики в районе 41-го разъезда и использовало его на участке в 120 гектаров. Запах распространился по всему городу из-за сильного ветра. Как только источник был установлен, наши специалисты выехали на место и выдали руководству хозяйства предписание — не использовать помёт в этом районе. В течение двух–трёх дней они обязались вывезти оставшиеся отходы на участки, находящиеся вдали от города и жилых зон, — сообщил Ербол Куанов.

    Также под контролем остаётся и сама птицефабрика в районе 41-го разъезда. В отношении птицефабрики выдвинуто требование внедрить озонирующую систему очистки воздуха. Предприятие взяло на себя обязательство установить соответствующее оборудование в течение двух месяцев.

     

    Теги:
    Экология Актобе Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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