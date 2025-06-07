Экологи в Актобе установили источник неприятного запаха

Экологи Актобе в течение нескольких дней не могли определить источник зловония и даже обратились за помощью к жителям. Сегодня они сообщили, что источник запаха установлен.

По словам руководителя областного департамента экологии Ербола Куанова, работа проводилась совместно с природоохранной прокуратурой, областным департаментом по защите прав потребителей и лабораторным подразделением департамента экологии.

— Источником неприятного запаха оказалось сельхозпредприятие, использовавшее птичий помёт в качестве органического удобрения. Крестьянское хозяйство «Ақтөбе агро», расположенное между сёлами Бестамак Алгинского района и городом Актобе, вывезло большое количество помёта с птицефабрики в районе 41-го разъезда и использовало его на участке в 120 гектаров. Запах распространился по всему городу из-за сильного ветра. Как только источник был установлен, наши специалисты выехали на место и выдали руководству хозяйства предписание — не использовать помёт в этом районе. В течение двух–трёх дней они обязались вывезти оставшиеся отходы на участки, находящиеся вдали от города и жилых зон, — сообщил Ербол Куанов.

Также под контролем остаётся и сама птицефабрика в районе 41-го разъезда. В отношении птицефабрики выдвинуто требование внедрить озонирующую систему очистки воздуха. Предприятие взяло на себя обязательство установить соответствующее оборудование в течение двух месяцев.