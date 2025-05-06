Жители Израиля протестуют из-за планов правительства захватить весь сектор Газа

В понедельник, 5 мая, сотни людей собрались у здания Кнессета, израильского парламента, требуя заключения соглашения с ХАМАС, чтобы освободить заложников, все еще удерживаемых в Газе.

По словам двух израильских чиновников, кабинет министров Израиля одобрил планы захвата всего сектора Газа и пребывания на палестинской территории в течение неопределенного времени. Этот шаг, если он будет осуществлен, значительно расширит операции Израиля в анклаве и, вероятно, вызовет жесткую международную оппозицию.

— Нет никаких причин продолжать эту войну. Мы делали это последние полтора года и не смогли добиться успеха. Мы не сможем добиться его и сейчас, — сказала Мири Вольф, одна из участниц акции протеста.

— Они (израильское правительство) просто хотят удержать сектор Газа и построить там новое поселение. Они останутся там, солдат будут убивать, а заложники вернутся в черных мешках. Вот что произойдет, — добавила она.

Новый план, который, по словам официальных лиц, призван помочь Израилю достичь своих военных целей — разгромить ХАМАС и освободить заложников, — также призывает сотни тысяч палестинцев переселиться на юг Газы.

Это, скорее всего, будет равносильно их насильственному перемещению и усугубит и без того тяжелый гуманитарный кризис.

Израиль, который уже контролирует около третьей части территории сектора Газа, возобновил наземную операцию в марте после срыва поддерживаемого США перемирия, которое на два месяца остановило боевые действия. С тех пор вся гуманитарная помощь в анклав была полностью заблокирована.

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что гуманитарная операция в секторе Газа находится на «грани полного краха».

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН рассматривает жалобы на Израиль из-за блокады сектора Газа.