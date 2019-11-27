Жители исторического квартала обсудили строительство нового здания в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Активисты и жители исторического квартала обсудили строительство высотного современного жилого здания на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Общественные слушания по поводу застройки по строительству девятиэтажного многофункционального комплекса прошли с участием разработчиков проекта, активистов города и самих жителей этого района.

«Компания никогда не планировала строить там ни 20, ни 15, ни 12, ни 10 этажей. Компания планирует построить там 9-этажный многоквартирный жилой комплекс по уровню, полностью соответствующему жилому дому, расположенному на Назарбаева - Богенбай батыра - «Казахювелир», построенному еще в советское время», - говорит представитель группы компаний, занимающейся этим проектом Ержан Таужанов.

Он добавил, что прежде на данном земельном участке находился многоквартирный жилой дом, который в 2006 году был полностью выкуплен и снесен до фундамента одной из фирм, намеревавшейся возвести 20-этажную гостиницу. Однако в 2008 году земельный участок перешел в частную собственность одного из акционерных обществ. Сейчас на месте сноса по рекомендациям городского акимата был разбит временный сквер.

Некоторые жители района предложили отменить высотные здания и вместо жилого комплекса возводить другие социальные объекты, которые будут перекликаться с архитектурными композициями домов и зданий, находящихся в этом районе.

Ряд жителей поддержали решение разработчиков проекта.

В свою очередь, руководитель Управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов заверил, что проект еще не утвержден и находится на стадии разработки. Он должен согласовываться с местными жителями.

«Сейчас к этому проекту можно внести какие-то поправки. Люди и разработчики должны придти к конструктивному решению. Поэтому, надо еще раз встретиться и переговорить. У каждого решения есть выход. Мы с застройщиками будем вести диалог. В свое время здесь был четырехэтажный «Г» образный дом, который был снесен. Он был в аварийном состоянии, насколько я помню, два раза претерпевал пожар. Но, я хочу, чтобы в этом месте люди жили комфортно и не только здесь, в любой части города, неважно центр это или окраина», - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

Он добавил, что данный участок сейчас находится в частной собственности, и запрещать хозяину застраивать какие-то объекты акимат не имеет право, однако застройка должна быть согласованной. Кроме того, глава управления урбанистики заявил, что для сохранения архитектурных решений и единого стиля, сейчас в городе внедряется дизайн-код.



