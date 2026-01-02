Жители Германии в 2025 году пожертвовали рекордную сумму в помощь бездомным

— В Германии сложилась крайне напряженная ситуация на рынке жилья, число выселений растет. Но растет и готовность помочь: немцы все чаще жертвуют деньги задолжавшим за жилье арендаторам и бездомным, показывает анализ американской платформы GoFundMe, его результаты приводит Spiegel, — говорится в сообщении.

Как пишет издание, в 2025 году на платформе было собрано около 6,8 млн евро в рамках кампаний, связанных с проблемами с жильем, тогда как в предыдущем году эта цифра была 2,3 млн евро.

Всего кампаний по сбору средств с ключевыми словами «жилье», «аренда», «выселение» и «бездомность» было около 5000, по сравнению с 2400 годом ранее.

В Германии насчитывается около полумиллиона бездомных, большинство из которых живут в государственных приютах или у родственников и друзей.

Согласно отчету правительства, в начале 2024 года на улицах или во временных приютах жили 47 300 человек, двумя годами ранее их было на 10 тысяч человек меньше. Число выселений также увеличилось.

Ранее сообщалось, что безработным в Германии стало труднее устроиться на работу.