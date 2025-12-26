Безработным в Германии стало труднее устроиться на работу

Об этом в интервью онлайн-порталу Web de рассказала глава Федерального агентства по труду Андреа Налес.

— У нас есть индикатор, который показывает, какова вероятность для безработных снова найти работу. Обычно значение около семи, но сейчас — 5,7, так низко еще никогда не было, — объяснила она.

Как пишет издание, она раскритиковала планируемую реформу социальных выплат, отменяющую базовую социальную помощь Bürgergeld и вводящую более жесткие правила для получателей пособий. Налес выразила мнение, что такая норма может стать проблематичной, если не учитывать квалификационный профиль конкретного человека.

По ее словам, часто навыки безработных не соответствуют вакансии, и если не учитывать их квалификацию через три месяца люди снова окажутся у дверей центра по трудоустройств».

— Хорошее образование все еще играет важнейшую роль, однако «ни одна группа больше не застрахована» от потери работы, а особенно тяжелая ситуация для тех, кто только начинает трудовую деятельность. В 2025 году профессиональное обучение начало проходить наименьшее число молодых людей за последние 25 лет, — отметила Налес.

Ранее сообщалось, что Германия сокращает рабочие места в большинстве отраслей.