    06:23, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    Германия сокращает рабочие места в большинстве отраслей

    Немецкие компании продолжают сокращать штат сотрудников и проявляют осторожность при найме новых специалистов. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Института экономических исследований ifo, передает Kazinform со ссылкой на DW.

    рабочие места
    Фото: coindesk.com

    Эксперты отмечают, что индекс занятости опустился до минимального уровня с мая 2020 года, когда пандемия коронавируса находилась в самом разгаре. Сокращения затрагивают почти все отрасли промышленности, особенно производителей одежды.

    Сдержанные настроения наблюдаются и в сфере услуг, и в розничной торговле. В строительстве массовых сокращений не ожидается, однако и спроса на новых работников нет.

    При этом исследование фиксирует и позитивные тенденции: работодатели в туристической отрасли и консалтинге планируют расширение штата в новом году.

    Ранее сообщалось, что каждая третья компания в Германии планирует сократить рабочие места к 2026 году. 

