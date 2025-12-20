Германия сокращает рабочие места в большинстве отраслей

Эксперты отмечают, что индекс занятости опустился до минимального уровня с мая 2020 года, когда пандемия коронавируса находилась в самом разгаре. Сокращения затрагивают почти все отрасли промышленности, особенно производителей одежды.

Сдержанные настроения наблюдаются и в сфере услуг, и в розничной торговле. В строительстве массовых сокращений не ожидается, однако и спроса на новых работников нет.

При этом исследование фиксирует и позитивные тенденции: работодатели в туристической отрасли и консалтинге планируют расширение штата в новом году.

Ранее сообщалось, что каждая третья компания в Германии планирует сократить рабочие места к 2026 году.