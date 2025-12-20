Германия сокращает рабочие места в большинстве отраслей
Немецкие компании продолжают сокращать штат сотрудников и проявляют осторожность при найме новых специалистов. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Института экономических исследований ifo, передает Kazinform со ссылкой на DW.
Эксперты отмечают, что индекс занятости опустился до минимального уровня с мая 2020 года, когда пандемия коронавируса находилась в самом разгаре. Сокращения затрагивают почти все отрасли промышленности, особенно производителей одежды.
Сдержанные настроения наблюдаются и в сфере услуг, и в розничной торговле. В строительстве массовых сокращений не ожидается, однако и спроса на новых работников нет.
При этом исследование фиксирует и позитивные тенденции: работодатели в туристической отрасли и консалтинге планируют расширение штата в новом году.
Ранее сообщалось, что каждая третья компания в Германии планирует сократить рабочие места к 2026 году.