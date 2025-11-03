Каждая третья компания в Германии планирует сократить рабочие места к 2026 году

Согласно свежему опросу Института немецкой экономики (IW) в Кельне, каждая третья компания в Германии (36%) планирует в следующем году сокращение рабочих мест, и лишь 18% собираются создавать новые рабочие места.

Особенно мрачно выглядит ситуация в промышленности: в этом секторе о предстоящих увольнениях объявляют целых 41% предприятий.

Так же плохо дело обстоит и с инвестициями: только 23% компаний собираются в 2026 году вложить больше денег в новые проекты, тогда как 33% — наоборот, меньше. Такой затяжной спад инвестиционных ожиданий наблюдается впервые за всю историю опросов.

— Тем самым кризис в Германии усугубляется. Компании страдают от огромного геополитического давления, и без государственных реформ становится всё менее вероятным, что многомиллиардные программы правительства окажут необходимое воздействие, — предупреждают исследователи IW.

Ранее сообщалось, что компания Bosch сократит 13 тысяч рабочих мест. Машиностроительный гигант Германии надеется, что сокращение рабочих мест позволит сэкономить 2,5 млрд евро, поскольку кризис на европейском автомобильном рынке затягивается.