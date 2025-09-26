Немецкая компания Bosch сократит 13 тысяч рабочих мест

По оценкам Euronews, к 2030 году концерн Bosch сократит около 13 тысяч рабочих мест на своем предприятии по производству автозапчастей, что составит около 3% от общей численности ее сотрудников по всему миру.

Сокращения, которые произошли после того, как за последние годы в Bosch были потеряны тысячи рабочих мест, в основном затронут предприятия в Германии. Больше всего пострадает штаб-квартира компании в регионе Штутгарта, в то время как на предприятиях в таких районах, как Фейербах и Швибердинген, будут сокращены тысячи рабочих мест.

Машиностроительный гигант стремится «как можно быстрее» возместить убытки в размере 2,5 млрд евро, поскольку европейская автомобильная промышленность по-прежнему находится в упадке.

Компания заявила, что намерена немедленно начать переговоры с пострадавшими сотрудниками.

Автопроизводители в ЕС сталкиваются с проблемами низкого спроса, роста цен на рабочую силу и энергоносители, конкуренции со стороны более дешевых китайских моделей, а также повышения пошлин на экспорт из США. В настоящее время эти пошлины на автомобили и автозапчасти взимаются по ставке 15%, тогда как ранее грозившая ставка составляла 27,5%.

В то время как давление со стороны США сказывается на марже, переход на электромобильность также осложняет ситуацию для автопроизводителей, поскольку существует неопределенность относительно целей ЕС по сокращению выбросов углерода. Правительства ряда европейских стран также сократили субсидии на электромобили для потребителей, что негативно сказывается на спросе.

При этом Bosch — один из нескольких производителей, стремящихся сократить расходы в условиях этих неблагоприятных факторов. В этом году о сокращениях рабочих мест объявили европейские компании, включая Volkswagen и Volvo, а также компании за пределами Европы, такие как Nissan и Stellantis.

Ранее мы писали, что немецкий Volkswagen сокращает 35 тысяч рабочих.