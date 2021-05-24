Жители элитного ЖК выступили против плотной застройки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители жилого комплекса «Abay 130» выступили против строительства 12-этажного здания вблизи их дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Свое обращение жители опубликовали в сети Facebook.

«В начале, когда только возводили объект, жителям представили один проект «человейника». Прошло время и вот тебе на, на пустыре, который должен был быть представлен как площадка для благоустройства, появится 12-этажный МЖС… Самое ужасное - все инстанции согласованы, даже есть государственная экспертиза проекта. Прокуратура пишет, что это не их вопрос и отослал в акимат города. Ну, если госорганы не отменят свое решение, жители пойдут в суд», - говорится в посте.

По их словам, это нарушение прав потребителей.

«Продают одно, по факту другое. Самое обидное, будущий дом будут ведь строить за счет средств этих же жителей комплекса, которые до сих пор оплачивают свои кредиты. От жителей ЖК «Abay 130» более 500 человек подписали письма и направили во все пять инстанций. У всех один ответ: «проект утвержден». Мы, нижеподписавшиеся жители ЖК «Abay 130», расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Абая, дом 130 и дом 130, корпус 2, просим рассмотреть наше обращение и оказать содействие по разрешению сложившейся ситуации в пользу жителей», - обратились жильцы.

Сообщается, что ЖК «Abay 130» был сдан в эксплуатацию в сентябре 2018 года, однако массовое заселение происходило в период с января по июнь 2019 года. Всего 368 квартир.

Жильцы также добавили, что ранее планировали построить двухэтажный «Бизнес центр» между двух домов ЖК (перпендикулярно) вдоль проспекта Абая, который не закроет обзор для витражных окон и не создаст неудобства в вопросе горно-долинной циркуляции воздуха (продуваемости) между двух жилых домов.

«Ранее нами была получена устная информация о том, что компания пересмотрела свои ранее озвученные планы и начинает строительство 12-этажного жилого дома вместо малоэтажного «Бизнес центра». В настоящее время застройщик ведет процесс строительства объекта недвижимости на оспариваемой нами территории, а именно: осуществлены землеустроительные работы по подготовке участка для возведения объекта недвижимости, земельный участок огорожен высокими заборами из металлошифера, вырыт глубокий котлован», - добавили они.

В управлении городского планирования и урбанистики города Алматы сообщили, что в рамках оказания государственных услуг и согласно законодательству РК застройщику выдана предпроектная документация на проектирование жилого комплекса со встроенным офисом и подземным паркингом.

Также в управлении отметили, что до начала строительства проекты проходят обязательную государственную экспертизу на соответствие строительным нормам и правилам РК.