Жители Бельгии попробовали блюда казахской кухни и примерили национальные костюмы

В эти выходные жители и гости бельгийской столицы смогли ознакомиться с историей, музыкой и современным развитием Казахстана в рамках ставших уже традицией «Дней европейского наследия» Брюсселя, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Дни европейского наследия» (Heritage days) дают жителям и гостям Брюсселя возможность познакомиться с историческими зданиями столицы Бельгии и региона, открывая для посещения те места, куда редко разрешен доступ для публики.

В этом году темами «Дней наследия» стали современное искусство и архитектура Брюсселя.

Гостям здания посольства Казахстана была представлена выставка широкоформатных работ отечественных фотографов на тему экотуризма и современной архитектуры. Живой интерес вызвала галерея старинных европейских карт Казахского государства XV-XIX веков, а документальные снимки о существовании и последующем закрытии Семипалатинского полигона помогли посетителям проникнуться историей трагических последствий ядерных испытаний на территории Казахстана и узнать о том, что делает страна в качестве одного из лидеров глобального антиядерного движения.

Большой интерес зарубежных гостей вызвала реплика «традиционного казахского дома» – юрта и ее убранства, изготовленная отечественными ремесленниками ассоциации «Qazaq Oner» специально для данного мероприятия.

Удобство, экологичность и богатая философия жилья кочевников, вкупе с аутентичной и качественной работой мастеров, позволили посетителям соприкоснуться с традициями и символикой быта казахского народа.

Как отметил посол Казахстана Маргулан Баймухан, выставка формирует понимание разнообразия культуры, природных ландшафтов Казахстана, больше всего привлекающие европейских туристов.

В дальнейшем туристическая отрасль Казахстана может стать важным компонентом экономического развития, как было отмечено в Послании Главы государства от 1 сентября 2023 года.

«Представляя бесценное наследие наших предков, мы показываем не только туризм в Казахстане, но и знакомим гостей со всем регионом. В ходе очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил совместно продвигать туристический бренд «Центральная Азия», - напомнил казахстанский дипломат.

За два дня сотни жителей и гостей столицы Европейского Союза, среди них жители, туристы, дипломаты, а также группа ценителей творчества казахстанского певца Димаша Кудайбергена, получили возможность послушать звучание домбры, примерить национальные костюмы, сделать памятные снимки, узнать интересные факты о Казахстане и отведать блюда традиционной кухни.