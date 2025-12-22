Жители Алматы ощутили землетрясение

Сейсмологи сообщают, что ощутимость составила 2 балла.

По данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, подземные толчки произошли 22 декабря 2025 года в 02:16 по времени Астаны (21 декабря 21:16 по Гринвичу) на территории Китая. Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы.

Фото: kndc.kz

Магнитуда землетрясения составила 5.0. Энергетический класс K=11.5.

По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.

Напомним, ранее в Казахстане зафиксировали землетрясение. Подземные толчки ощущались в Таразе и Шымкенте.



