08:24, 22 Декабрь 2025 | GMT +5
Жители Алматы ощутили землетрясение
В ночь на 22 декабря жители Алматы ощутили землетрясение, передает корреспондент агентства Kazinform.
Сейсмологи сообщают, что ощутимость составила 2 балла.
По данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ, подземные толчки произошли 22 декабря 2025 года в 02:16 по времени Астаны (21 декабря 21:16 по Гринвичу) на территории Китая. Координаты эпицентра: 41.23 градуса северной широты, 78.87 градуса восточной долготы.
Магнитуда землетрясения составила 5.0. Энергетический класс K=11.5.
По данным сейсмологов, землетрясение ощущалось в Алматы с интенсивностью 2 балла.
Напомним, ранее в Казахстане зафиксировали землетрясение. Подземные толчки ощущались в Таразе и Шымкенте.