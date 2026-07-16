Жители Актобе пожаловались на проблемы с вывозом мусора

Жители жилого массива Туран пришли к зданию акимата Актобе, передает корреспондент Kazinform.

Из этого района, где насчитывается около 500 домов, бытовые отходы практически не вывозятся.

Жители пригородного жилого массива Туран собрались перед зданием городского акимата. Десятки жителей обратились с проблемой, которая затрагивает около 500 домов. На протяжении пяти лет люди не знают, куда девать бытовые отходы, и вынуждены закапывать или сжигать мусор. Иногда им приходится самостоятельно вывозить отходы к контейнерам, расположенным в других районах города.

— Я живу на окраине одной из улиц жилого массива. Эта проблема не решается уже пять лет. Там, где живут люди и есть дома, всегда появляется мусор. Поэтому нам должны создать условия для его регулярного вывоза. Сейчас люди копают ямы, закапывают отходы или сжигают их, — рассказала жительница Багилаш Ешпанова.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

По словам Сандигали Абдигалиева, из-за отсутствия организованного вывоза мусор часто разносится по округе. В жаркую погоду отходы начинают разлагаться, появляется неприятный запах.

— Мы живем в этой ситуации уже около десяти лет. Об этом говорят, но ничего не меняется. Мы собираем мусор, а потом дети увозят его в город. Отходы могут накапливаться по 2-3 дня, а иногда и целую неделю, — рассказал он.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

После того как жители около часа ждали акима Астанинского района Актобе и не расходились, они согласились оплачивать услугу вывоза мусора — по 450 тенге с каждого человека в месяц. Мусоровывозящая компания также выразила готовность заключать договоры с жителями.

Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

— Есть специальная компания, которая занимается вывозом мусора. Это частная организация «Neo плюс». Они готовы приступить к работе. Жилой массив Туран пока заселен не полностью, здесь около 500 домов. В новых жилых массивах люди часто, отправляясь утром на работу, забирают накопившийся мусор с собой и выбрасывают его на контейнерных площадках в других частях города. Также они складывают отходы во дворах, а весной и осенью во время двухмесячников по благоустройству вывозят их на полигон, — сообщил аким Алматинского района Баянбек Кырыкбаев.

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