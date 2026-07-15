417 стихийных свалок обнаружили в Жамбылской области

За первое полугодие в регионе пресекли свыше 44 тысяч нарушений, связанных с чистотой и благоустройством населенных пунктов, передает корреспондент агентства Kazinform.

За первые шесть месяцев 2026 года в Жамбылской области пресекли 44 123 экологических правонарушения. В большинстве случаев речь шла о несоблюдении правил благоустройства и обращения с коммунальными отходами — таких фактов насчитали 35 872. Еще 8 251 нарушение было связано с загрязнением мест общего пользования.

Наиболее заметным следствием подобного отношения к окружающей территории становятся стихийные свалки. За полгода в регионе обнаружили 417 мест, куда мусор вывозили и складывали без разрешения. После их выявления принимаются меры по очистке, а виновных привлекают к ответственности.

Во время рейдов жителям также напоминают, что прилегающая к дому территория не может использоваться как личный склад. Там нельзя надолго оставлять уголь, дрова, доски, стройматериалы, автомобильные шины и запчасти.

Отдельный запрет касается сжигания листвы, сухой травы, веток, бытовых и промышленных отходов. Разводить такие костры нельзя ни во дворах, ни в общественных местах. Нарушением считается и самовольная установка цепей, барьеров и парковочных блоков на общей территории.

О проблемных местах нередко сообщают сами жители. Публикации в социальных сетях и обращения по другим каналам связи помогают быстрее найти захламленные участки, организовать уборку и проследить, чтобы мусор не появился там снова.

Ранее мы рассказывали, что в Казахстане выявили более 177 тысяч нарушений экозаконодательства.

Более миллиона тенге заплатит предприятие за выброс мусора близ Тараза.