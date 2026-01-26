РУ
    18:48, 25 Январь 2026 | GMT +5

    Жители 21 села ВКО отказались от алкоголя

    В Восточном Казахстане уже в 21 сельском населенном пункте поддержали идею трезвого образа жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: от местных жителей

    Очередным участником инициативы стало село Жанааул Тарбагатайского района. Его жители единогласно приняли решение войти в число так называемых «трезвых сёл», сделав ставку на безопасность, спокойствие и здоровье общества.

    — Отказ от алкоголя — это не запрет, а осознанный выбор в пользу семейного благополучия, общественной стабильности и будущего подрастающего поколения, — отмечают сельчане.

    Инициативу поддержали совет аксакалов и совет матерей, представители религиозных объединений, сферы образования и правоохранительных органов. Полицейские, в свою очередь, подчеркнули, что значительная часть бытовых правонарушений совершается именно в состоянии алкогольного опьянения, а потому профилактика остается одним из ключевых направлений работы.

    В настоящее время в Жанаауле проживает 661 человек. В средней школе имени К. Акынова обучаются 83 ученика. Таким образом, село официально стало 21-м населенным пунктом Восточно-Казахстанской области, присоединившимся к инициативе «Трезвые села».

    Ранее сообщалось, что в области Абай появилось еще одно «безалкогольное» село.

    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
