Жители 21 села ВКО отказались от алкоголя

Очередным участником инициативы стало село Жанааул Тарбагатайского района. Его жители единогласно приняли решение войти в число так называемых «трезвых сёл», сделав ставку на безопасность, спокойствие и здоровье общества.

— Отказ от алкоголя — это не запрет, а осознанный выбор в пользу семейного благополучия, общественной стабильности и будущего подрастающего поколения, — отмечают сельчане.

Инициативу поддержали совет аксакалов и совет матерей, представители религиозных объединений, сферы образования и правоохранительных органов. Полицейские, в свою очередь, подчеркнули, что значительная часть бытовых правонарушений совершается именно в состоянии алкогольного опьянения, а потому профилактика остается одним из ключевых направлений работы.

В настоящее время в Жанаауле проживает 661 человек. В средней школе имени К. Акынова обучаются 83 ученика. Таким образом, село официально стало 21-м населенным пунктом Восточно-Казахстанской области, присоединившимся к инициативе «Трезвые села».

