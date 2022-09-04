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    19:24, 03 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жителей сел близ лесных пожаров эвакуируют в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Площадь лесных пожаров в Костанайской области уже превысила 3000 га. К тушению лесного пожара в Аулиекольском районе привлечено 3 авиационных судна, население сел эвакуируют, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Как сообщили в ведомстве, сейчас в тушении пожара участвуют 235 человек личного состава, 32 единицы техники, 3 воздушных судна, 3 пожарных поезда.

    «По состоянию на 18:00 часов 2 вертолетами с водосливными устройствами МЧС проведено 12 сбросов и слито 36 тонн воды. Забор воды для водосливных устройств ведется из естественного водоема на расстоянии 25 километров»,- сообщили в МЧС.

    Между тем, в регионе по данным «Казгидромет» сохраняется высокая температура до 38 градусов, скорость ветра до 23 м/с. В связи с осложнением метеорологической ситуации площадь лесных пожаров превысила 3000 га.

    Министром по чрезвычайным ситуациям Юрием Ильиным проведена воздушная разведка.

    «Проведена перегруппировка сил и средств, которые сосредотачиваются на защите населенных пунктов Аманкарагай и Новонежинка. Проведена эвакуация населения из села Озерное (250 человек) и северной части села Аманкарагай (1000 человек). В селе Озерное происходит горение трех жилых домов, тушение осуществляется 6 пожарными автомобилями, с подвозом воды 8 водовозами. Начата эвакуация из села Калинино - 228 человек, села Лесное -363 человека»,- пояснили в ведомстве.

    В 17:20 минут, как сообщили в МЧС, создалась угроза нефтебазы села Аманкарагай, на месте работают 3 пожарных автоцистерны.

    Ранее сообщалось , что 2 сентября 2022 года в 15:10 часов в 20 км от с. Казанбасы, на территории КГУ «Басаманское УЛХ» произошло загорание лесного массива.

    В результате сильного порывистого ветра огонь распространился на хвойные насаждения лесного массива КГУ «Семиозерное УЛХ». По состоянию на 13:00 предварительная площадь пожара составляет более 2000 га (местами верховой).

    Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин вылетел на место лесного пожара в Аулиекольском районе.

    Также из-за лесных пожаров ограничено движение для автотранспорта на трассе «Костанай-Аулиеколь».




    Теги:
    Общество Пожар Костанайская область Происшествия Происшествия, ЧС Главная
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