Жителей многоэтажного дома эвакуируют из-за пожара в Астане

Столичные спасатели ликвидируют пожар в 18-этажном жилом доме, расположенном по улице Е-36 в районе Нура, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

По данным ведомства, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось задымление на уровне шестого этажа.

Спасатели подали пожарные стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды. В настоящее время принимаются меры для полной ликвидации возгорания.

Проводится эвакуация жителей дома.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что пожарные поезда задействовали при тушении склада со стройматериалами в Алматы.