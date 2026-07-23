Жителей многоэтажного дома эвакуируют из-за пожара в Астане
Столичные спасатели ликвидируют пожар в 18-этажном жилом доме, расположенном по улице Е-36 в районе Нура, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
По данным ведомства, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось задымление на уровне шестого этажа.
Спасатели подали пожарные стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды. В настоящее время принимаются меры для полной ликвидации возгорания.
Проводится эвакуация жителей дома.
Информация о пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что пожарные поезда задействовали при тушении склада со стройматериалами в Алматы.