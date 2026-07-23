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    Жителей многоэтажного дома эвакуируют из-за пожара в Астане

    Столичные спасатели ликвидируют пожар в 18-этажном жилом доме, расположенном по улице Е-36 в районе Нура, передает Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар на складе со строительными материалами ликвидировали в Алматы
    Фото: МЧС РК

    По данным ведомства, по прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось задымление на уровне шестого этажа.

    Спасатели подали пожарные стволы и обеспечили бесперебойную подачу воды. В настоящее время принимаются меры для полной ликвидации возгорания.

    Проводится эвакуация жителей дома.

    Информация о пострадавших не поступала.

    Ранее сообщалось, что пожарные поезда задействовали при тушении склада со стройматериалами в Алматы.

    МЧС Пожар Астана
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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