Пожарные поезда задействовали при тушении склада со стройматериалами в Алматы

Сегодня, 21 июля, на пульт 112 поступило сообщение о пожаре в Турксибском районе Алматы по проспекту Суюнбая, передает Kazinform со ссылкой на МЧС.

По прибытии первых подразделений было установлено, что горит одноэтажное складское помещение, где хранились строительные материалы. К моменту прибытия первых подразделений МЧС наблюдалось открытое горение складского помещения.

Для координации действий был развернут оперативный штаб. В ликвидации пожара были задействованы подразделения МЧС, Службы спасения города, пожарные поезда, бригада Центра медицины катастроф и другие экстренные службы.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды задействованы пожарный автопоезд МЧС и пожарный поезд КТЖ Оперативными действиями всех задействованных служб удалось отстоять от огня значительную часть товарно-материальных ценностей предпринимателей, а также предотвратить угрозу распространения пожара на соседние складские помещения и расположенные рядом объекты. Пожар ликвидирован.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что авиацию привлекли к тушению пожара в Алматинской области.