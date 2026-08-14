Житель Усть-Каменогорска выращивал коноплю в домашней теплице

В Усть-Каменогорске полицейские выявили теплицу с шестью кустами конопли и изъяли более килограмма невысушенных наркосодержащих растений, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В Усть-Каменогорске сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в ходе ОПМ «Қарасора-2026» выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений, — сообщили в полиции.

Так по месту жительства 45-летнего жителя областного центра полицейские обнаружили теплицу с шестью кустами растений зеленого цвета. В бане также изъяли два бумажных свертка с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятые растения — конопля, являющаяся наркотическим средством.

Общий вес невысушенных растений составил 1085 гр.

Как отметили в ведомстве, было установлено наличие 2,65 гр высушенной марихуаны, а также марихуаны с примесью табака. Выяснилось, что семена конопли мужчина заказал через интернет и получил по почте. По его словам, растения он выращивал для личного употребления.

— По данному факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Полиция напоминает: незаконное культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков влекут уголовную ответственность. Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению наркопреступлений в регионе, — подчеркнули в Polisia.kz.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за 2,5 месяца изъяли более 321 кг наркотиков. Также в Мангистауской области изъяли более 83 кг марихуаны.