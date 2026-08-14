KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Житель Усть-Каменогорска выращивал коноплю в домашней теплице

    В Усть-Каменогорске полицейские выявили теплицу с шестью кустами конопли и изъяли более килограмма невысушенных наркосодержащих растений, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    Житель Усть-Каменогорска выращивал коноплю в домашней теплице
    Фото: Polisia.kz. 

    — В Усть-Каменогорске сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП ВКО в ходе ОПМ «Қарасора-2026» выявили факт незаконного выращивания наркосодержащих растений, — сообщили в полиции. 

    Так по месту жительства 45-летнего жителя областного центра полицейские обнаружили теплицу с шестью кустами растений зеленого цвета. В бане также изъяли два бумажных свертка с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что изъятые растения — конопля, являющаяся наркотическим средством.

    Общий вес невысушенных растений составил 1085 гр. 

    Как отметили в ведомстве, было установлено наличие 2,65 гр высушенной марихуаны, а также марихуаны с примесью табака. Выяснилось, что семена конопли мужчина заказал через интернет и получил по почте. По его словам, растения он выращивал для личного употребления.

    — По данному факту проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Полиция напоминает: незаконное культивирование наркосодержащих растений и хранение наркотиков влекут уголовную ответственность. Полиция продолжает работу по выявлению и пресечению наркопреступлений в регионе, — подчеркнули в Polisia.kz.

    Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за 2,5 месяца изъяли более 321 кг наркотиков. Также в Мангистауской области изъяли более 83 кг марихуаны.

    Наркотики ВКО Регионы Казахстана Полиция Усть-Каменогорск
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор