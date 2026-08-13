Более 321 кг наркотиков изъяли в Акмолинской области за 2,5 месяца

Более 321,8 кг наркотиков, в том числе свыше 142,6 кг синтетических веществ, изъяли полицейские Акмолинской области за 2,5 месяца, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

— В Акмолинской области продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2026». За 2,5 месяца наркополицейскими из незаконного оборота изъято свыше 321,8 кг различных видов наркотиков. Значительную часть составляют синтетические наркотики — свыше 142,6 кг. Противодействие их распространению остается одним из ключевых направлений работы полиции, — отмечают в ведомстве.

Всего за отчетный период на территории области зарегистрировано 58 уголовных наркоправонарушений. Из них — 24 факта сбыта наркотических средств, 8 фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, 9 фактов незаконного оборота сильнодействующих веществ, 3 факта хранения наркотических средств в особо крупном размере, а также 14 уголовных проступков.

Как подчеркнули в полиции, отдельное направление работы — пресечение незаконного оборота сильнодействующих веществ. За неполные два с половиной месяца зарегистрировано 9 соответствующих уголовных правонарушений.

Также продолжается работа и по выявлению фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений. С начала ОПМ выявлено 8 уголовных правонарушений данной категории. Кроме того, физическим и юридическим лицам выдано порядка 70 предписаний об уничтожении дикорастущей конопли, произрастающей на прилегающих территориях и возле домовладений граждан. По 10 фактам непринятия мер составлены административные протоколы.

Особое внимание уделяется пресечению каналов поставки наркотиков. В регионе перекрыто два канала поставки синтетических наркотиков на территорию области.

С учетом того, что значительная часть незаконного распространения наркотиков сегодня перемещается в интернет-пространство, правоохранительные органы усиливают и кибернаправление. В систему кибернадзора направлено 400 ссылок и сайтов, содержащих запрещенный контент, для их блокировки.

По данным Polisia.kz, результаты 2,5 месяцев проведения ОПМ «Қарасора-2026» свидетельствуют о системной работе по противодействию незаконному обороту наркотиков. Усилия правоохранительных органов направлены на пресечение всех звеньев наркооборота — от культивирования наркосодержащих растений и поставок синтетических веществ до их сбыта, незаконного оборота сильнодействующих веществ и выявления фактов немедицинского потребления.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2026» продолжается.

Напомним, чтов Мангистауской области изъяли более 83 кг марихуаны.