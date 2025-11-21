Жителю Карагандинской области грозит срок за продажу вейпов в соцсетях

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента экономических расследований по Костанайской области установили, что житель города Сарань Карагандинской области приобретает на территории Российской Федерации вейпы, которые незаконно провозит через пункты пропуска Костанайской области и впоследствии реализует посредством созданного им Telegram-канала, — говорится в сообщении.

Его действия квалифицированы по статье 301-1 частей 1 и 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (ввоз, продажа и распространение электронных систем потребления — вейпов). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костанайской области.

Как отметили в Генпрокуратуре, Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» от 19.04.2024 г. установлен запрет на продажу, распространение, ввоз и производство электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

