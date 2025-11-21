РУ
    19:20, 20 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Жителю Карагандинской области грозит срок за продажу вейпов в соцсетях

    Прокуратурой Костанайской области утвержден обвинительный акт по уголовному делу о незаконном ввозе, продаже и распространении электронных систем потребления (вейпов), передает Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК. 

    Фото: Kazinform

    — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Департамента экономических расследований по Костанайской области установили, что житель города Сарань Карагандинской области приобретает на территории Российской Федерации вейпы, которые незаконно провозит через пункты пропуска Костанайской области и впоследствии реализует посредством созданного им Telegram-канала, — говорится в сообщении. 

    Его действия квалифицированы по статье 301-1 частей 1 и 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан (ввоз, продажа и распространение электронных систем потребления — вейпов). Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костанайской области.

    Как отметили в Генпрокуратуре, Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам здравоохранения» от 19.04.2024 г. установлен запрет  на продажу, распространение, ввоз и производство электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане изъяли нелегальную табачную продукцию на 13 млрд тенге. 

    Костанайская область Табачные изделия Уголовное дело
    Диана Калманбаева
    Автор
