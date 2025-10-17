В Казахстане изъяли нелегальную табачную продукцию на 13 млрд тенге

По ее словам, проект цифровой маркировки стал одним из ключевых инструментов формирования прозрачной, безопасной и конкурентоспособной экономики.

- За пять лет маркировка прошла длительный путь - от технологического эксперимента, когда мы только обсуждали, до эффективного инструмента регулирования и борьбы с теневой экономикой. Уже сегодня во всех трёх группах, где введена обязательная маркировка, прослеживаются успехи, - сказала Бижанова. - По табаку за прошлый год изъято нелегальной продукции на 13 млрд тенге.

Она подчеркнула, что эффективность маркировки проявляется не только в экономической, но и в социальной сфере.

По словам Айжан Бижановой, со следующего года в Казахстане начнется внедрение маркировки для новых товарных категорий: это пивная продукция, изделия легкой промышленности, моторные масла, ювелирные изделия и рога сайгаков.

- По всем уже успешно проведены пилоты, и со следующего года работу мы активно начнем, - добавила она.

Кроме того, в проработке находятся шесть пилотных направлений: биологически активные добавки, косметика, бытовая химия, древесина, газовые баллоны и растительное масло.

Вице-министр подчеркнула, что в странах ЕС система маркировки давно доказала свою эффективность, обеспечивая защиту не только потребителей, но и отечественного бизнеса.

- Маркировка поддерживает развитие нашего производства, защищает внутренний рынок от контрабанды, нелегального импорта и серого оборота, - сказала Бижанова.

По ее словам, Казахстан активно синхронизирует работу по маркировке с Евразийским экономическим союзом. Опыт страны вызывает интерес у государств Центральной Азии и открывает перспективы трансграничного обмена данными и взаимного признания маркировки.

