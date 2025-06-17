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    12:17, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Житель Алматы из колонии распространял ложные сообщения о бомбе на вокзале

    Алматинец осужден за ложные сообщения о бомбе на вокзале, передает агентство Kazinform со ссылкой на главную транспортную прокуратуру РК.

    телефонный терроризм, ложный вызов, телефон
    Фото: ngkub.ru

    44-летний житель Алматы получил 4 года лишения свободы за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Отбывая наказание в колонии, он четыре раза звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах.

    — Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведённые экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях, — сообщили в ГТП.

    Суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.

    Подобные преступления подрывают общественную безопасность и влекут серьёзные последствия, предупредили в транспортной прокуратуре.

    В прошлом году житель Астаны в алкогольном опьянении сообщил об акте терроризма, мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП города Астаны.

    Теги:
    Железнодорожный вокзал Осужденные Фейки Терроризм Прокуратура Алматы Взрыв
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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