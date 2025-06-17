Житель Алматы из колонии распространял ложные сообщения о бомбе на вокзале

44-летний житель Алматы получил 4 года лишения свободы за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Отбывая наказание в колонии, он четыре раза звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах.

— Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведённые экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях, — сообщили в ГТП.

Суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.

Подобные преступления подрывают общественную безопасность и влекут серьёзные последствия, предупредили в транспортной прокуратуре.

В прошлом году житель Астаны в алкогольном опьянении сообщил об акте терроризма, мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП города Астаны.