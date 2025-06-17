Житель Алматы из колонии распространял ложные сообщения о бомбе на вокзале
Алматинец осужден за ложные сообщения о бомбе на вокзале, передает агентство Kazinform со ссылкой на главную транспортную прокуратуру РК.
44-летний житель Алматы получил 4 года лишения свободы за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах. Отбывая наказание в колонии, он четыре раза звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах.
— Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведённые экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях, — сообщили в ГТП.
Суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.
Подобные преступления подрывают общественную безопасность и влекут серьёзные последствия, предупредили в транспортной прокуратуре.
В прошлом году житель Астаны в алкогольном опьянении сообщил об акте терроризма, мужчину водворили в изолятор временного содержания ДП города Астаны.