Жилой комплекс хотят построить на месте автовокзала «Саяхат» в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на территории бывшего автовокзала «Саяхат» могут построить жилой комплекс. Участок находится в частной собственности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, собственником участка по проспекту Суюнбая, 15 является ТОО «Sayahat Realty» на основании договора купли-продажи земельного участка от 1 октября 2018 года.

«В настоящее время участок огорожен, строительно-монтажные работы не ведутся. Полный пакет предпроектной документации отсутствует. Целевое назначение земельного участка - многофункциональный жилой комплекс с коммерческими помещениями и подземным паркингом», - проинформировали в акимате.

Здание автовокзала «Саяхат» снесли в конце 2008 года. Летом 2018 года торговцам рынка на автовокзале предложили работать в другом месте.