11 Июля 2022 20:05

Жилой комплекс «Гаухартас» горит в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В жилом комплексе «Гаухартас», расположенном в микрорайоне Сарыкамыс города Атырау, разгорелся пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, сигнал в call-центр о том, что в одном из жилых домов комплекса «Гаухартас» виден дым, поступил во второй половине дня.

На момент прибытия пожарных к месту происшествия было установлено, что двухрядный дом №3 общей площадью 1200 кв. м полностью охвачен пламенем - открытым огнем горят квартиры и кровля.

В настоящее время в тушении пожара задействовано 63 сотрудника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и 23 единицы техники.

Это уже второй за лето пожар в жилом комплексе «Гаухартас». 14 июня открытым огнем горели кровля и второй этаж площадью 1275 кв. м двухэтажного восьмиквартирного жилого комплекса «Гаухартас». При пожаре 21 человек, из них 10 детей, самостоятельно вышли в безопасное место. Пострадавших и погибших не было.