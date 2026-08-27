Жилищную аферу на 186 млн теңге раскрыли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области задержали мужчину, подозреваемого в обмане 25 жителей региона. По данным полиции, он обещал помочь приобрести квартиры по государственной программе, а для убедительности показывал клиентам арендованное жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

В полицию обратились 25 жителей региона. Все они рассчитывали приобрести квартиры по выгодной цене с помощью подозреваемого.

Схема действовала с ноября 2024 года по апрель 2026-го. Мужчина убеждал клиентов, что поможет получить жилье по государственной программе и возьмет на себя вопросы оформления.

Деньги ему передавали как наличными, так и переводами на банковские счета. Причем первоначальным платежом расходы не заканчивались. Позднее возникала необходимость дополнительно заплатить за регистрацию квартиры, оформление документов и другие процедуры.

Чтобы у будущих владельцев не возникало сомнений, в ход пошла настоящая квартира. Только принадлежала она не подозреваемому.

— Для убедительности мужчина арендовал квартиру и показывал ее потерпевшим в качестве их будущего жилья. Люди продолжали передавать деньги, рассчитывая вскоре получить ключи. В результате от действий подозреваемого пострадали 25 жителей Восточно-Казахстанской области, общая сумма ущерба составила 186 445 000 теңге, — сообщили в Департаменте полиции ВКО.

Но ни ключей, ни документов потерпевшие в итоге не получили. Подозреваемого задержали и доставили в полицию. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. По данным ДП ВКО, на допросе мужчина признал вину.

В полиции призвали жителей не передавать деньги посредникам только на основании обещаний о возможности приобрести жилье по государственной программе. Перед оплатой необходимо проверить документы на недвижимость, условия сделки и законность предложения.

Ранее сообщалось, что астанчанин продал автомобиль знакомого за 11,5 млн теңге, выдав его за свой.