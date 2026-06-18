Жилищный фонд Астаны к 2035 году вырастет до 68,2 млн квадратных метров

В Астане сохраняется высокая динамика жилищного строительства, на фоне которой формируется долгосрочный план развития социальной инфраструктуры столицы. Об этом сообщили в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города в ответ на запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, к 2035 году жилищный фонд столицы достигнет 68,2 млн кв. м. За последние три года он увеличился на 40% и на 1 января 2026 года составил 41,5 млн кв. м. В период 2022–2025 годов в городе введено более 15,4 млн кв. м жилья.

На фоне активного строительства жилья в городе формируется масштабный пакет развития социальной инфраструктуры. В соответствии с Генеральным планом, к 2035 году в Астане планируется довести количество социальных объектов до 1 099 единиц.

В их числе — 374 школы, 378 детских садов, 184 объекта здравоохранения, 140 объектов спорта и культуры, а также 23 дворца школьников.

В управлении отмечают, что при проектировании новых жилых районов предусматривается обязательное размещение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами обеспеченности населения.

Реализация Генерального плана направлена на формирование сбалансированной городской среды с учетом продолжающегося роста жилищного строительства и населения столицы.

Ранее стало известно, что строительный рынок Казахстана вырос на 13,4 процента.