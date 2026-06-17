Строительный рынок Казахстана вырос на 13,4 процента

2,41 трлн тенге составил объем строительных работ в Казахстане за январь–май 2026 года, увеличившись на 13,4% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основной вклад в отрасль традиционно обеспечил частный сектор, на долю которого пришлось 87,9% всех выполненных работ, тогда как иностранные организации сформировали 11,4%, а государственные — 0,7%.

Наибольшая доля строительной активности пришлась на инфраструктурные проекты — прежде всего строительство автомобильных и железных дорог, включая метро (26,3%). Далее следуют нежилые здания (20,4%) и жилое строительство (11,9%). Существенный рост зафиксирован в сегменте строительства и ремонта сооружений, где объемы увеличились на 41,2%.

Положительная динамика отмечена в 19 регионах страны. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в области Улытау, где объем строительных работ увеличился в 3,2 раза. Также значительный прирост наблюдается в Шымкенте, Алматы и ряде областей, включая Кызылординскую и Жамбылскую.

Параллельно развивается и жилищное строительство: за отчетный период введено 7,88 млн кв. м недвижимости, из которых 6,29 млн кв. м приходится на жилье. Рост в этом сегменте составил 4,5%. Основную часть ввода обеспечили многоквартирные дома, а также индивидуальное жилищное строительство.

Почти весь объем нового жилья — 96,8% — обеспечен частными застройщиками, что подтверждает ключевую роль частного сектора в отрасли.

Дополнительно в стране введены объекты социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады и медицинские учреждения, что дополняет общий рост строительной активности.

Ранее корреспондент Kazinform разбирался, как стремительный рост населения Астаны влияет на развитие городской инфраструктуры, и с какими вызовами сталкивается столица.