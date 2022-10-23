Жилищную программу «Алатау жастары» запускают в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Акимат Алматинской области совместно с «Отбасы банком» в преддверии Дня Республики запускает новую жилищную программу «Алатау жастары». Проект даст возможность жителям региона в возрасте до 35 лет получить льготные займы для приобретения собственного жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По условиям программы, официальный стаж трудовой деятельности в Алматинской области у участника программы должен быть не менее одного года. Его необходимо подтвердить пенсионными взносами. Также, у претендента должна быть постоянная регистрация в Алматинской области сроком не менее одного года, а у членов его семьи не должно быть в собственности недвижимости в течение последних пяти лет.

«Как известно, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что Конаев должен стать научно-образовательным центром и городом притяжения для студентов и молодежи. В этих целях, для стимулирования молодых семей, мы совместно с «Отбасы банком» проработали вопрос новой жилищной программы. Несомненно, приемлемые условия программы станут катализатором для переезда молодых специалистов. В этом году для проекта мы выделили 600 млн тенге. Но, уже на следующий год планируем увеличить сумму», - отметил аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Представители банка уверяют, что участники программы, могут получить жилье уже в этом году.

«Алматинская область перенимает успешный опыт запуска подобных программ в Алматы, Астане, Карагандинской, Жамбылской и Костанайской областях. Там местные власти уже запустили жилищные программы, чтобы поддержать молодежь. Банк поможет с льготным кредитованием. Благодаря такой поддержке первые новоселья жители региона смогут отметить уже в этом году», - заявил директор Алматинского областного филиала банка Галымжан Шалгимбаев.

Прием заявок для участия в новой жилищной программе стартует 1 ноября 2022 года и продлится ровно месяц. Претендентам нужно будет подать заявление в управление внутренней политики областного акимата. После завершения приема заявок специальная комиссия от акимата отберет участников программы согласно набранным баллам. На них будет влиять количество лет в браке, наличие детей, стаж работы, профессия и сфера деятельности.

После завершения приема заявок будет сформирован список участников, который направят в банк. Необходимо будет пройти оценку платежеспособности и самостоятельно найти жилье. Для его покупки банк может выдать максимальную сумму займа в размере 10 млн тенге. Если недвижимость стоит более 10 млн тенге, то разницу можно будет оплатить из собственных средств.

Если участник программы покупает первичное жилье (должно быть сдано в эксплуатацию), то первоначальный взнос для него составит 0 %. Если приобретается вторичное жилье (квартира или частный дом), то первоначальный взнос составит 10 %. Процентная ставка по кредиту будет равна 5 % годовых (ГЭСВ 5,2 %). Максимальный срок займа – 19 лет.