Жилье для семей с детьми с инвалидностью в Казахстане: проблемы и решения

Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью в Казахстане, сталкиваются с серьезными трудностями при получении жилья — от многолетних очередей до недоступной ипотеки. Корреспондент Kazinform выяснил, какие системные барьеры мешают решить этот вопрос.

Сегодня в стране работают несколько фондов и общественных организаций, которые оказывают поддержку родителям особенных детей. Однако, несмотря на существующие государственные программы, многие семьи по-прежнему сталкиваются с длительными очередями на жилье, недоступностью арендного рынка, высокими ценами на недвижимость, отсутствием адаптированной инфраструктуры, а также сложными бюрократическими и цифровыми процедурами.

Нередко такие семьи вынуждены жить в тесных, небезопасных или не приспособленных для особых потребностей условиях, арендовать жилье без официальных договоров или постоянно менять место проживания. Эти проблемы стали одной из ключевых тем круглого стола в Алматы, где собрались родители детей с инвалидностью, представители акимата, инициативных групп, гражданского общества, правозащитники и эксперты.

Так, мама двоих детей с особыми потребностями Людмила Хегай рассказала, что несколько лет назад переехала из Тараза в Алматы, поскольку именно здесь больше возможностей для реабилитации, социализации и развития детей. Однако после переезда семья столкнулась с серьезными трудностями в решении жилищного вопроса.

— После переезда оказалось, что жилищные программы для меня пока недоступны: встать в очередь я не могу из-за срока проживания — пять лет у тебя не должно быть жилья, а накопить на ипотеку сложно, потому что большая часть средств уходит на реабилитацию детей, — поделилась она.

С похожей ситуацией столкнулась и мама особенного ребенка Марал Тилеуова. Вместе с супругом они переехали из Актау в южную столицу в поисках лучших врачей для ребенка. Ради этого продали квартиру и машину. После этого пять лет ожидали возможности встать в очередь на жилье, однако позже выяснилось, что после смерти отца у нее каким-то образом осталась доля в недвижимости, из-за чего ей вновь отказали.

— Мы готовы выплачивать кредит, но из-за юридических нюансов нам придется ждать еще пять лет. Осталось еще два года только для того, чтобы снова встать в очередь, я уже не говорю о приобретении жилья. Депозит у нас есть, потихоньку накапливаем. Пытались оформить ипотеку через банки, но условия оказались неподъемными для семьи, воспитывающей особенного ребенка. Очень высокие проценты. А по государственной программе нужно ждать слишком долго. Хотелось бы, чтобы местные исполнительные органы уделяли таким семьям больше внимания, — говорит она.

В Алматы работают общественные фонды, которые стараются помочь таким семьям не только консультациями, но и практическими инструментами. Директор одной из организаций Айжан Ошакбаева рассказала о проекте, направленном на повышение жилищной устойчивости матерей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Основная цель программы — развитие финансовой грамотности, доступ к информации о жилищных программах, а также формирование практических навыков предпринимательства и креативной экономики.

Участницы проходят тренинги по финансовой и правовой грамотности, получают консультации юристов и жилищных экспертов, посещают курсы по эмоциональному интеллекту и психологической устойчивости.

На сегодняшний день обучение уже прошли 50 женщин из разных районов мегаполиса в возрасте от 25 до 45 лет. Из них 73,1% завершили курс, еще 26,9% продолжают обучение. При этом 96,2% участниц пока не имеют собственного жилья. Однако, как подчеркивают организаторы, это не свидетельствует об отсутствии результата.

— Отсутствие жилья у большинства участниц — это не показатель неудачи, а отражение длительности жилищных процессов в Казахстане, — отметила Айжан Ошакбаева.

По ее словам, 14,8% участниц проекта уже нашли работу, еще 11,1% стали самозанятыми, 7,4% открыли собственный бизнес, а 3,7% находятся на этапе его запуска.

Одной из таких участниц стала и Людмила Хегай. Она признается, что обучение помогло ей увидеть реальную картину и понять, что путь к собственному жилью возможен, пусть и требует времени.

— Я получила грантовую поддержку и сейчас развиваю небольшое дело, связанное с чаем, как дополнительный источник дохода. Для меня это важный шаг к самостоятельности и финансовой устойчивости, — рассказала она.

Айжан Ошакбаева подчеркивает, что после завершения курса многие женщины начали активно использовать государственные программы, открывать депозиты в Отбасы банке, изучать ипотечные инструменты и переходить от пассивного ожидания к конкретным действиям.

Директор другого фонда Ринад Темирбеков отметил, что семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, действительно непросто накопить первоначальный взнос или соответствовать требованиям жилищных программ.

Однако главная задача подобных проектов — не разовая помощь, а предоставление инструментов, которые позволят людям самостоятельно сделать первый шаг: разобраться в юридических нюансах, изучить доступные государственные и финансовые механизмы, правильно подготовить документы и выбрать наиболее подходящий путь для улучшения жилищных условий.

Какие существуют основные вызовы

Правозащитник Алишер Кожагулов выделил ключевые сложности, с которыми сталкиваются такие семьи при аренде жилья.

Одной из главных проблем остается дискриминация — арендодатели нередко отказывают семьям только из-за наличия ребенка с инвалидностью. Еще одна распространенная ситуация — отсутствие официальных договоров аренды. Владельцы жилья стараются избежать налогов, а условия аренды остаются устными и могут быть изменены в одностороннем порядке, оставляя семьи без какой-либо правовой защиты.

Серьезной проблемой также остается регистрация по месту жительства. Без нее сложно устроить ребенка в школу или детский сад, прикрепиться к поликлинике, получать социальные услуги и государственную помощь.

Кроме того, существуют ограничения в программе субсидирования арендной платы. Многие семьи не проходят по критерию дохода и прожиточного минимума. Обязательным условием остается постановка на учет нуждающихся в жилье в Единой республиканской электронной базе очередников.

Также действует требование трехлетней регистрации по месту проживания, из-за чего семьи, переехавшие в другой регион ради лечения или реабилитации ребенка, автоматически лишаются поддержки. Ограничения по площади жилья также не учитывают реальные потребности таких семей, которым зачастую требуется больше пространства для ухода и реабилитации ребенка.

— Существующая система аренды и субсидирования не учитывает реальные потребности семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, и требует пересмотра с точки зрения доступности, инклюзии и недискриминации, — подчеркнул Алишер Кожагулов.

По его словам, родители сталкиваются одновременно с правовыми, институциональными, экономическими, физическими, информационными и социально-культурными барьерами. Это и недостаточная эффективность действующих механизмов учета жизненных обстоятельств уязвимых групп, и низкая покупательная способность семей, и неподготовленность жилых помещений к нуждам детей с инвалидностью, и слабая информированность о доступных жилищных программах, а также предвзятое отношение со стороны арендодателей.

— Преодоление этих барьеров требует комплексного подхода: совершенствования законодательства, увеличения государственной поддержки, развития доступной инфраструктуры и повышения уровня осведомленности общества, — добавил он.

Кто может быть признан нуждающимся в жилье

Правозащитник напомнил, что в очередь на жилье могут встать все граждане, официально признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

К таким основаниям относятся:

отсутствие жилья в собственности в Казахстане в течение последних пяти лет на момент постановки на учет;

отсутствие жилья в собственности в населенном пункте на момент постановки на учет и на момент предоставления жилья;

отсутствие жилья в собственности в целом по Казахстану на момент постановки на учет и на момент предоставления жилья;

признание единственного жилья аварийным в установленном порядке.

Однако на практике эти критерии далеко не всегда учитывают реальные жизненные обстоятельства. Например, если семья продала единственное жилье ради лечения или реабилитации ребенка, это не дает права сразу встать в очередь. Аналогичная ситуация возникает и тогда, когда формально жилье есть, но фактически оно непригодно для проживания или недоступно для ребенка с инвалидностью.

Доступность ипотечного жилья

Сегодня в Казахстане действуют программы льготного ипотечного кредитования для граждан, в том числе для лиц с инвалидностью и родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. Однако участие в них возможно только при наличии статуса очередника в акимате и соблюдении требований по уровню дохода.

Так, программа льготной ипотеки под 2% («2-10-20») ориентирована на социально уязвимые категории граждан, включая лиц с инвалидностью I и II групп, а также родителей, воспитывающих детей с инвалидностью. При этом для лиц с инвалидностью III группы эта программа недоступна.

Программа льготной ипотеки под 5% («5-10-20») доступна для всех граждан, состоящих в очереди на жилье, включая родителей детей с инвалидностью. Но ключевым условием также остается наличие статуса очередника.

Обе программы напрямую зависят от постановки на очередь, а значит, все существующие барьеры автоматически становятся препятствием и для получения ипотеки.

Алишер Кожагулов предлагает пересмотреть критерии признания нуждающимися в жилье с учетом реальных жизненных обстоятельств семей. В частности, отменить или смягчить требование об отсутствии собственности в течение последних пяти лет в случаях, когда жилье было продано ради лечения или реабилитации ребенка. Также он считает необходимым снизить или вовсе отменить требование трехлетней постоянной регистрации при переезде в другой регион.

Кроме того, он предлагает изменить критерии участия в программе субсидирования арендной платы, сделав ее доступной для всех групп лиц с инвалидностью, включая III группу, а также разработать меры стимулирования банков к созданию специализированных ипотечных продуктов для семей с детьми с инвалидностью.

Эксперты также предлагают комплексно проработать эти вопросы совместно со специалистами, представителями местных исполнительных органов и администраторами ипотечных программ. Одной из инициатив стало предложение создать отдельный жилищный фонд города, который позволил бы более эффективно решать вопросы учета, мониторинга, содержания жилищного фонда и прозрачного распределения жилья среди очередников.

Все эти предложения планируется донести до акима Алматы.

Внештатный советник акима города по вопросам инклюзии, защиты прав и повышения качества жизни лиц с инвалидностью Касиет Омарова отметила, что аким Алматы неоднократно поднимал вопрос необходимости изменения подходов к распределению жилья, особенно для социально уязвимых слоев населения.

По ее словам, необходимо обязать застройщиков выделять определенный процент квартир для малообеспеченных граждан и СУСН в разных районах города, а не только на его окраинах. Это позволит сделать систему более справедливой и инклюзивной.

Также она подчеркнула важность соблюдения строительных норм и физической доступности жилья для маломобильных групп населения. Вопросы качества строительства, экономии на материалах и необходимости ужесточения требований к застройщикам также остаются крайне актуальными.

Руководитель отдела управления развития коммунальной инфраструктуры Олжас Байкен сообщил, что с мая 2025 года Отбасы банк получил статус национального института развития и взял на себя централизованное ведение очереди на жилье, которая ранее находилась в ведении акиматов.

По его словам, ранее в акимате Алматы числилось около 44 тысяч очередников, из них 18 тысяч относились к категории СУСН. Среди них 1950 человек — семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. После перехода системы в ведение банка число очередников выросло до более чем 80 тысяч. Это связано с тем, что теперь встать в очередь может любой гражданин старше 18 лет, даже без отдельной категории.

По словам Олжаса Байкена, уже в июне к распределению готовятся 885 квартир. До конца года по плану предусмотрено 3150 квартир для категории СУСН, и семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, входят в число первоочередников.

Представитель филиала Отбасы банк Шах-Мухамед Жакан пояснил, что государство в первую очередь поддерживает многодетные семьи, семьи с детьми с инвалидностью, инвалидов I и II групп, а также детей-сирот.

Он также отметил, что сама система распределения жилья изменилась. Сейчас главным критерием стала дата постановки на очередь.

— Кто раньше встал в очередь, тот раньше и получает жилье. При этом для первоочередных категорий будет выделяться 70% от общего объема жилья, — пояснил он.

При этом он добавил, что многие семьи хотят получить жилье в центре города, однако большинство новых жилых комплексов строится на окраинах Алматы. Поэтому квартиры чаще всего предоставляются в Наурызбайском, Алатауском и Турксибском районах.

Заключение

Обеспечение жильем семей, воспитывающих детей с инвалидностью, остается одной из наиболее острых социальных задач. Для родителей это не просто вопрос квадратных метров, а основа безопасности ребенка, доступа к лечению, реабилитации и достойной жизни. Эксперты подчеркивают: изменить ситуацию возможно только через системный подход — с учетом реальных потребностей семей и развития доступной среды.

Ранее вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов сообщал, что в 2025 году арендным жильем обеспечены 7,8 тысячи лиц с особыми потребностями. Среди них — 1 036 граждан с инвалидностью I и II групп, а также 469 семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Только в этом году арендное жилье уже предоставлено 810 лицам с инвалидностью и 843 таким семьям.

