Минстрой: Тысячи семей с детьми с инвалидностью обеспечены жильем

По его словам, в 2025 году арендным жильем обеспечены 7,8 тыс. лиц с особыми потребностями. Среди них — 1 036 граждан с инвалидностью I и II групп, а также 469 семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.

— В текущем году арендное жилье предоставлено 810 лицам с особыми потребностями и 843 семьям. В рамках проводимой жилищной реформы дано право приватизации арендного жилья. Так, в прошлом году 4 386 лиц с инвалидностью первой и второй групп приватизировали занимаемое коммунальное жилье, — отметил Куандык Кажкенов.

Он также сообщил, что в рамках поддержки граждан, стоящих в очереди на жилье, за счет местных бюджетов выдаются жилищные сертификаты, покрывающие часть первоначального взноса по льготной ипотеке. В прошлом году было выдано более 1,7 тыс. таких сертификатов на сумму 2 млрд тенге, в том числе 334 — лицам с инвалидностью первой и второй групп и 261 — семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями.

Кроме того, по поручению Главы государства реализуется механизм субсидирования части арендной платы за жилье в частном жилищном фонде. На сегодняшний день данной поддержкой пользуются 10 344 семьи, включая 870 лиц с инвалидностью I и II групп и 698 семей, воспитывающих детей с особыми потребностями.