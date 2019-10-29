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Жилье для 100 тысяч человек планируют построить в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев доложил Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о развитии города, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Город Алматы - один из крупнейших потребителей электроэнергии, нуждающийся в стабильном электроснабжении. Сегодня в микрорайонах Алмагуль и Туздыбастау планируется построить дополнительно 850 тысяч кв. м. жилья для более 100 тысяч человек. Для бесперебойного обеспечения электричеством этих микрорайонов необходимо построить 2 электроподстанции общей стоимостью почти 20 млрд тенге. Проектно-сметная документация по указанным объектам имеется. Просим Вас оказать содействие в решении вопроса при уточнении бюджета в 2020 году», - сказал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время совещания по социально-экономическому развитию Алматы с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Напомним, Глава государства прибыл с двухдневным рабочим визитом в Алматы.
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