Жилье активно строят по программе «Нұрлы жер» в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в этом году за счет всех источников финансирования намерены сдать 650 тыс. кв. метров жилья. В прошлом году было запланировано ввести в эксплуатацию 600 тысяч кв. метров жилья, то по итогам года заселили почти 750 тысяч кв. метров жилья. Около 6 тысяч семей отпраздновали новоселье. Программа в 2020 году перевыполнена на 125%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

По итогам прошлого года завершено строительство 12 многоэтажных домов в городе Туркестане, 660 семей получили квартиры. Среди них граждане, стоящие в очереди на жилье, и жители кредитных домов.

В административном деловом центре города Туркестана ведется строительство 65 7-ми, 9-ти и 12-этажных жилых домов. Строительство этих жилых домов будет полностью завершено в этом году.

По данным областного управления строительства, в 2020 году жильем обеспечили около 800 семей, состоящих в очереди на получение жилья. В городе Кентау введено в эксплуатацию 600 квартир, Тюлькубасском районе – 24 квартиры, Шардаринском – 80 квартир, Сарыагашском – 90 квартир.

В целях обеспечения жильем многодетных семей в районах и городах за счет государственного бюджета на вторичном рынке приобрели и распределили около 400 квартир. Полностью подведена инфраструктура к 2617 земельным участкам, выделенным под индивидуальное жилищное строительство. Земельные участки были выделены очередникам.

В регионе ведется активная работа по дальнейшему развитию жилищного строительства в рамках программы «Нұрлы жер».



