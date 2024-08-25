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    15:46, 25 Август 2024 | GMT +6

    Жибек Кулымбетова завоевала золото Кубка мира по джиу-джитсу

    жибек
    Фото: Instagram zhibek_bjj

    17-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова завоевала золотую медаль на Кубке мира по джиу-джитсу, который проходил в хорватском городе Задар, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Восьмикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу, спортсменка академии имени Самата Рамазанова, обладательница пурпурного пояса выступала в весовой категории до 48 кг (до 21 года). В общей сложности она провела две схватки.

    Радостной новостью Жибек Кулымбетова поделилась на своей странице в Instagram и выразила благодарность своему тренеру Самату Айтпанбет и президенту академии.

    Соревнования по джиу-джитсу проходили в дисциплине «не-ваза» среди спортсменов из более чем 20 стран. Помимо Жибек, Казахстан представляли еще несколько воспитанников академии имени Самата Рамазанова. В общей сложности они завоевали шесть золотых, две бронзовые и одну серебряную медали.

    Жибек Кулымбетова с недавнего времени выступает за академию джиу-джитсу и грэпплингу имени Самата Рамазанова в качестве легионера. Она является семикратной чемпионкой мира по джиу-джитсу, чемпионкой мира по грэпплингу, бронзовым призером ЧМ по самбо, победительницей чемпионата Азии по грэпплингу AIGA и по джиу-джитсу,  победителем и призером многих международных и республиканских соревнований.

    Теги:
    спортсмены Казахстана Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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