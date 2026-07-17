Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира WTA 250

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в румынском городе Яссы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

В дуэте с представительницей Армении Алиной Чараевой они встречались в четвертьфинальном матче с тандемом Алевтины Ибрагимовой (Россия) и Хеорхины Гарсии Перес (Испания).

Матч продлился два сета и завершился победой Жибек и Алины с итоговым счетом — 6:2, 7:5.

Теннисистки провели на корет 1 час и 17 минут. За это время Куламбаева с напарницей совершили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали шесть брейк-поинтов из 10 заработанных.

В полуфинале казахстанско-армянский дуэт сыграет против бельгийки Магали Кемпен и россиянки Александры Пановой, которые получили первый номер посева на данных соревнованиях.

Ранее Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Румынии.