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    Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира WTA 250

    Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира категории WTA 250 в румынском городе Яссы, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

    Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира WTA 250
    Фото: ФТК

    В дуэте с представительницей Армении Алиной Чараевой они встречались в четвертьфинальном матче с тандемом Алевтины Ибрагимовой (Россия) и Хеорхины Гарсии Перес (Испания).

    Матч продлился два сета и завершился победой Жибек и Алины с итоговым счетом — 6:2, 7:5.

    Теннисистки провели на корет 1 час и 17 минут. За это время Куламбаева с напарницей совершили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали шесть брейк-поинтов из 10 заработанных.

    В полуфинале казахстанско-армянский дуэт сыграет против бельгийки Магали Кемпен и россиянки Александры Пановой, которые получили первый номер посева на данных соревнованиях.

    Ранее Юлия Путинцева вышла в четвертьфинал турнира WTA 250 в Румынии.

    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор