Жибек Куламбаева вышла в финал турнира W50 в Болгарии

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева одержала победу в полуфинале парного разряда турнира категории W50 в болгарском городе Хасково, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

На грунтовых соревнованиях в Болгарии казахстанка выступает в дуэте с украинкой Валерией Страховой. Их тандем получил первый номер посева. Соперницами Жибек и Валерии за выход в финал были местные спортсменки Ралица Александрова и Валерия Гарневска.

Матч продлился два сета и завершился победой Куламбаевой и Страховой со счетом — 6:2, 6:4.

За титул W50 казахстанско-украинский дуэт 20 июня поборется против Марты Матулы из Греции и Хибы Шейх из США.

Ранее казахстанка пробилась в полуфинал соревнований в парном разряде, выступая в дуэте с украинкой Валерией Страховой.