Теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Болгарии

Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева поборется за выход в финал турнира в Хасково (Болгария), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанка пробилась в полуфинал соревнований в парном разряде, выступая в дуэте с украинкой Валерией Страховой.

Теннисистки в 1/4 сыграли против пары Росица Денчева/Йоана Константинова (Болгария). Матч завершился победой Куламбаевой и Страховой со счетом 7:6, 4:6, 10:2.

Следующими их соперницами станут Ралица Александрова и Валерия Гарневска из Болгарии.

В конце марта Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF в Индии.