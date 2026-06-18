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    Теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Болгарии

    Представительница команды Казахстана по теннису Жибек Куламбаева поборется за выход в финал турнира в Хасково (Болгария), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Теннисистка Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Болгарии
    Фото: НОК

    Казахстанка пробилась в полуфинал соревнований в парном разряде, выступая в дуэте с украинкой Валерией Страховой.

    Теннисистки в 1/4 сыграли против пары Росица Денчева/Йоана Константинова (Болгария). Матч завершился победой Куламбаевой и Страховой со счетом 7:6, 4:6, 10:2.

    Следующими их соперницами станут Ралица Александрова и Валерия Гарневска из Болгарии.

    В конце марта Куламбаева стала чемпионкой турнира ITF в Индии.

    Спорт спортсмены Казахстана Жибек Куламбаева Теннис
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор